Covid: ancora 16 decessi in Alto Adige, in Trentino 9 decessi

Sono oltre 5500 i tamponi processati. Il dato da giovedì comprende anche i tamponi rapidi

Trento/Bolzano – I decessi in Trentino sono 9, 8 in ospedale 1 in Rsa. I tamponi molecolari processati 3575, con 239 esiti positivi. Da giovedì, la taskforce rende noto anche il numero dei tamponi antigenici. Ne sono stati processati 1954, trovati 237 positivi.

I ricoveri in ospedale sono 449 (26 i nuovi ricoveri, un numero sempre alto), 45 i pazienti in rianimazione (ieri erano 47). 28 le dimissioni. 71 le classi in quarantena.

I casi a Bolzano

Torna a salire il numero dei ricoveri 280 (ieri 273) persone con Covid-19 sono ricoverate nei normali reparti ospedalieri, 148 (143) nelle cliniche private e altre 35 (33) in terapia intensiva. Sostanzialmente stabile il numero delle persone in quarantena (7.467).