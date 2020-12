Covid, altri tredici morti in Trentino, in Alto Adige 11 decessi. Arcuri: “Vaccinazione di massa da gennaio”

Trento/Bolzano – Il numero dei morti in Trentino è a doppia cifra: tredici. da inizio dicembre sono già 117 le vittime, 873 il totale dall’inizio pandemia. Calano di tre le terapie intensive:oggi sono 50. ma ci sono tre nuovi ingressi. Crescono i ricoveri (+2) e sono 464 le persone in ospedale.

Secondo i dati forniti dal bollettino della Protezione civile nazionale, i positivi ai tamponi molecolari sono 244 su 2928 tamponi con una percentuale del 8,6 per cento.

La situazione a Bolzano

Undici decessi e 285 nuovi casi positivi: è sempre pesante il bilancio della pandemia da coronavirus nelle ultime 24 ore in Alto Adige. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, le vittime sono in totale 668.

Le nuove infezioni sono state accertate sulla base della valutazione di 2.541 tamponi Pcr, 519 dei quali nuovi test. Il numero delle persone testate positive da Pcr al coronavirus è ora di 27.225. Ai dati quotidiani vanno aggiunti altri 103 positivi accertati sulla base di 3.383 test antigenici già eseguiti.

I pazienti Covid-19 ricoverati sono 22 in reparti di terapia intensiva, 203 nei normali reparti ospedalieri, 145 nelle strutture private convenzionate e 26 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes.

Le persone in isolamento domiciliare sono 5.894, mentre i guariti sono 15.903 (250 in più rispetto ad ieri) ai quali si aggiungono 1.462 persone (2 in più) che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test.

Il vaccino

Definite le dosi che verranno consegnate ad ogni regione: la Lombardia avrà 304.955 dosi; Abruzzo 25.480; Basilicata 19.455; Calabria 53.131; Campania 135.890; Emilia Romagna 183.138; Friuli VG 50.094; Lazio 179.818; Liguria 60.142; Marche 37.872; Molise 9.294; PA Bolzano 27.521; PA Trento 18.659; Piemonte 170.995; Puglia 94.526; Sardegna 33.801; Sicilia 129.047; Toscana 116.240; Umbria 16.308; Valle d’Aosta 3.334; Veneto 164.278.

I dati si riferiscono alla prima consegna (1.833.975). La seconda fornitura garantita da Pfizer sarà di 2.507.700 dosi, che consentiranno nelle settimane successive di somministrare la seconda dose. Secondo il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, il Parlamento ha già definito le categorie prioritarie: “operatori sanitari e sociosanitari, personale operante nei presidi ospedalieri, pubblici e privati, ospiti e personale delle residenze per anziani».

In breve