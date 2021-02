Covid, 1 decesso in Trentino e 2 in Alto Adige. Tutto pronto per riapertura impianti

Aumentano i pazienti in terapia intensiva, ora sono 40

Trento/Bolzano – Con quasi 4.000 tamponi analizzati sono 31 i nuovi casi positivi al molecolare ai quali si affiancano altri 274 positivi all’antigenico. Il dato è contenuto nell’ultimo bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che dà conto anche di 1 nuovo decesso per Covid-19: si tratta di un uomo ultra settantenne venuto a mancare in ospedale.

Nel dettaglio, dei nuovi positivi di oggi 79 sono asintomatici e 222 pauci sintomatici, tutti seguiti a domicilio. Fra i ragazzi e bambini in età scolare i nuovi casi sono 38 e fra questi troviamo anche 4 piccolissimi (meno di 2 anni) e 7 di età compresa fra i 3 ed i 5 anni. Le classi in quarantena ieri erano 36.

I nuovi casi fra gli over 70 sono invece 29.

Le nuove guarigioni sono 213 e portano il totale a 25.562. Torna a scendere leggermente il numero dei pazienti Covid che oggi è pari a 171 (2 in meno rispetto a ieri). In terapia intensiva ci sono ancora 29 persone come ieri. Il saldo fra nuovi ricoveri e dimissioni è a favore di queste ultime: 8 i nuovi ingressi, 9 i pazienti dimessi.

Il numero di tamponi molecolari analizzati ieri è pari a 2.195: di questi 1.175 sono stati gestiti dal Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento ed altri 1.120 alla Fem. Sono inoltre 1.690 i rapidi antigenici notificati all’Azienda sanitaria. Prosegue con costanza il programma delle vaccinazioni: stamani risultavano somministrate 27.734 dosi (di cui 11.076 seconde dosi); nel totale rientrano anche le 6.488 dosi riservate ad ospiti di residenze per anziani.

I nuovi casi a Bolzano

La pandemia provoca altre due vittime in Alto Adige, mentre torna a crescere il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive. Le vittime, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sono ora 915.

L’Azienda sanitaria provinciale segnala anche 789 nuovi casi positivi accertati nelle ultime 24 ore: 417 sono stati rilevati sulla base di 3.141 tamponi pcr (683 dei quali nuovi test), mentre altre 372 infezioni sono state accertate sulla base di 7.111 test antigenici rapidi.

I pazienti Covid-19 ricoverati nelle terapie intensive sono 40, tre in più rispetto ad ieri. Nei i normali reparti ospedalieri vengono assistiti 250 pazienti (4 in più), e 163 (uno in più) nelle strutture private convenzionate. I pazienti Covid-19 in isolamento nella struttura di Colle Isarco sono 23 (5 in meno).

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 16.876 (81 in più). I guariti accertati con test pcr sono 25.104 (128 in più) ai quali si aggiungono 1.635 persone (4 in pù) che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test. Infine, i guariti per indagine epidemiologica sono 10.346 (187 in più).

