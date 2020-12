Covid, altri 5 decessi in Trentino, attenzione alla zona rossa. Sono 14 i punti di somministrazione vaccino

Ultimi aggiornamenti covid

Trento/Bolzano – In Trentino si registrano ancora 5 vittime, 7 a Bolzano. I deceduti in Trentino, avevano tra i 73 e i 93 anni. Salgono così a 962 i morti dall’inizio della pandemia. Risalgono i ricoveri nei reparti ordinari dopo il calo dei giorni scorsi, 24 in più.

Scendono di un’unità i posti letto occupati in terapia intensiva. Scende la curva dei contagi con l’indice di positività inferiore al 9%. 142 i casi rilevati nelle ultime 24 ore. Ma per 56 di loro si tratta di conferme dei test rapidi. Ma è il rimbalzo dei ricoveri a spingere Fugatti a ricordare che la situazione è ancora critica in Trentino. Dunque l’imperativo è quello di non abbassare la guardia di fronte al virus.

Vaccini in Trentino

La task force della Provincia di Trento si è riunita per analizzare i dati relativi al contagio ma soprattutto per definire i dettagli delle prime somministrazione del vaccino anti covid-19 che sono programmate in tutto il Paese nella giornata di domenica. In Trentino, appena arriveranno le confezioni speciali, si procederà con la loro distribuzione negli ospedali Santa Chiara a Trento e quindi Rovereto, Arco, Borgo, Cavalese, Cles e Tione. Nei territori di riferiremo degli ospedali sono poi state individuate altrettante RSA per un totale di 14 punti di somministrazione.

Attenzione alla zona rossa

Domenica 27 dicembre, sarà l’ultimo giorno prima di una breve parentesi in arancione con la riapertura dei negozi lunedì. Sarà possibile prendere l’auto da Trento per fare scialpinismo, fondo o un giro in ciaspole sulle montagne che dominano il paese? La risposta del dirigente della Protezione civile Raffaele De Col è sì, purché si resti nel proprio comune e durante l’attività venga mantenuta la distanza di almeno due metri anche tra coniugi e conviventi. Deroghe che non valgono per le passeggiate: l’ordinanza della Provincia prevede che si parta da casa e che l’uscita non duri più di un’ora.

In breve

Covid nel Bellunese. Nelle ultime 24 ore sono decedute tre persone covid positive: un uomo di 81 anni ricoverato in Pneumologia covid a Belluno, un uomo di 76 anni ricoverato in Malattie infettive a Belluno e un uomo di 83 anni ricoverato in Geriatria a Feltre.