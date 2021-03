Covid: altri 4 morti in Trentino e 4 in Alto Adige. 242 tamponi allo studentato San Bartolameo

L’Opera universitaria di Trento ha chiesto all’Azienda sanitaria di effettuare lunedì prossimo tamponi per tutti i 242 studenti dello studentato San Bartolameo, posti in isolamento dopo l’accertamento di 8 casi positivi al coronavirus

Trento/Bolzano – In Trentino altri 4 decessi attribuiti al Covid-19. Lo dice l’ultimo bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che segnala 324 nuovi contagi (178 nuovi casi positivi al molecolare, accanto ad altri 146 positivi all’antigenico).

SESSANTASEIESIMA ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

in tema di COVID-19 a seguito dell’emanazione del Dpcm 2 marzo 2021.

I molecolari hanno confermato 81 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I tamponi molecolari analizzati sono stati 2.155, 2.039 i tamponi rapidi antigenici. Ancora numerosi (73) i nuovi contagi fra bambini e ragazzi in età scolare (8 hanno tra 0-2 anni, 7 tra 3-5 anni, 24 tra 6-10 anni, 17 tra 11-13 anni, 17 tra 14-19 anni) mentre le classi in quarantena sono 76. Negli ospedali rimane alto ma stabile il numero dei ricoverati in rianimazione (48) mentre il totale dei pazienti Covid è attualmente di 233: ieri i nuovi ricoveri sono stati più numerosi delle dimissioni (16).

I decessi sono avvenuti in ospedale: si tratta di 3 donne e di un uomo, di età compresa fra i 76 ed i 97 anni. I guariti sono 170. Le vaccinazioni sono 52.454; in questo numero sono compresi 18.148 richiami e 7.288 dosi riservate ad ospiti di residenze per anziani.

Il punto in Alto Adige

In Alto Adige si registrano altri quattro decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore (il totale da inizio pandemia è di 1.056). Lo comunica l’Azienda sanitaria precisando che i laboratori hanno effettuato 1.532 tamponi molecolari registrando 107 nuovi casi positivi; rilevati poi altri 111 test antigenici positivi su 13.213 eseguiti.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono attualmente 183, 160 quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate. I pazienti in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes sono 134. I pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva sono 43. Le persone in quarantene/isolamento domiciliare sono 7.323.