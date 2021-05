Covid: altri 3 decessi in Alto Adige e 92 nuovi casi fino a mercoledì 5 maggio

Positivi sinora anche 208 di 97566 test nasali e 329 di 347469 ‘tamponcini’ nelle scuole. Continua a scendere il numero dei pazienti Covid, ma non in terapia intensiva: sono infatti 46 (-8) nei normali reparti, 19 nelle cliniche private (invariato) e 7 appunto in terapia intensiva. Sono 2273 gli altoatesini in quarantena.

Test nasali in Alto Adige

I test nasali “fai da te” si possono effettuare gratuitamente anche nelle farmacie altoatesine. Azienda sanitaria dell’Alto Adige, Consorzio dei comuni e Associazione sindacale proprietari e titolari di farmacie pubbliche e private della Provincia di Bolzano hanno firmato un accordo in proposito che amplia l’offerta di test oltre le 129 postazioni già attive in tutto il territorio provinciale.

Quasi tutte le farmacie dell’Alto Adige offriranno i test nasali. I risultati saranno inseriti nel sistema informatico dell’Azienda sanitaria, così come avviene per le postazioni allestite nei comuni, e trasmessi via e-mail ed sms alle persone testate. Per il momento si può contattare direttamente la propria farmacia di fiducia per chiarire quando, nell’arco dei prossimi giorni, sarà possibile avere un appuntamento. In seguito, le prenotazioni saranno possibili tramite il sistema di prenotazione dell’Azienda sanitaria.