Covid, altre 4 vittime in Alto Adige. Massima allerta Ue per Bolzano con Veneto, Friuli ed Emilia Romagna

A questi si aggiungono 69 test antigenici positivi su 1.666 effettuati, per cui il totale delle nuove infezioni accertate nelle ultime 24 ore è di 200. Sono in aumento i ricoveri: i pazienti Covid 19 assistiti nelle terapie intensive sono 28 (3 in più rispetto ad ieri), nei normali reparti ospedalieri 239 (13 in più), nelle strutture private convenzionate 161 (1 in più) e in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes 18.

Le persone in isolamento domiciliare sono 11.899 (95 in più). I guariti da Pcr sono 22.381 (120 in più) oltre a 1.589 persone (una in più) che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test.