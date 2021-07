Covid Alto Adige: 5 nuovi casi ma nessun decesso. Covid Italia, Rt in calo a 0,63

Altri 131 sanitari no-vax in Alto Adige rischiano la sospensione. Per loro l’Azienda sanitaria ha infatti fissato l’appuntamento per la prima dose nei prossimi giorni, fino al 15 luglio

NordEst – I laboratori dell’Azienda sanitaria di Bolzano nelle ultime 24 ore hanno effettuato 398 tamponi PCR e registrato 4 nuovi casi positivi. Inoltre, un test antigenico dei 2.341 effettuati ieri è risultato positivo. Nei normali reparti ospedalieri sono ricoverati otto pazienti Covid-19 e altri due sono i ricoverati nei reparti di terapia intensiva.

I pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes sono 12. Non vengono segnalato nuovi decessi, pertanto il numero complessivo di decessi da inizio pandemia rimane stabile a 1.180. Attualmente le persone in quarantena sono 282.

Altri sanitari no vax a Bolzano

Altri 131 sanitari no-vax in Alto Adige rischiano la sospensione. Per loro l’Azienda sanitaria ha infatti fissato l’appuntamento per la prima dose nei prossimi giorni, fino al 15 luglio.

Per chi non si presenta scatta la notifica di allontanamento dal posto di lavoro e in un secondo momento, in assenza di mansioni alternative, scatta la sospensione retroattiva dal giorno della notifica. L’Azienda sanitaria ha ribadito che un ripensamento è possibile e fa terminare la sospensione.