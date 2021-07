Covid, allerta nel Feltrino: primi casi di variante delta e focolaio ‘giovanile’

Nelle ultime 24 ore l’Ulss Dolomiti ha registrato 4 nuove positività covid, tre delle quali collegate al focolaio “giovanile” del Feltrino

Feltre (Belluno) – Si tratta – spiega una nota di Ulss1 Dolomiti – di positività emergenti a seguito dell’attività di contact tracing e dell’ esecuzione dei tamponi sui contatti anche occasionali dei casi. Alcune di queste positività sono di “seconda generazione”, derivanti da trasmissione dell’infezione dal primo gruppo di ragazzi contagiati il 26 giugno scorso.

Un ulteriore elemento di novità è la segnalazione di due sequenziamenti orientativi per variante Delta: uno a carico di una giovane donna del Nord Europa, soggiornante in Spagna, poi giunta nel nostro territorio; uno relativo ad una ragazza residente nel Feltrino, per ora non epidemiologicamente collegata al focolaio sportivo sociale insorto il 26 giugno scorso.

Il team contact tracing del Dipartimento di Prevenzione sta ulteriormente approfondendo i contatti stretti e occasionali di questi soggetti, ora isolati, anche al fine di poter costruire con precisione le catene epidemiche. Quanto evidenziato

conferma che il territorio è destinato a registrare un incremento di presenza di varianti del virus Covid più contagiose.

Le principali strategie di contrasto sono: l’incremento della copertura vaccinale in tutte le fasce di popolazione (ampi spazi prenotabili in tutti i Centri Vaccinali); il tempestivo accesso a tampone (oggi gratuito e libero) a fronte di sintomatologia respiratoria anche lieve, contatto anche occasionale con soggetti positivi o sospetti tali, permanenza in contesti di assembramento, partecipazione ad eventi e cerimonie, ritorno da viaggi.

Ulss1 Dolomiti rinnova l’appello a tutti coloro che hanno partecipato agli eventi sportivo sociali del 26 giugno scorso nel Feltrino di eseguire un tampone di controllo.