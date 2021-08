Covid a Trento: zero decessi, 56 nuovi contagi e altri 5 ricoveri. Regione agli ultimi posti per vaccinazioni

Trento/Bolzano – Lo evidenzia, nell’analisi dei dati dell’andamento epidemiologico del Covid-19 in Italia, il matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le applicazioni del calcolo “Mauro Picone” del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr).

Sebastiani sottolinea un forte calo della media nazionale settimanale del numero di dosi somministrate al giorno, che, “dopo essere stata per sei settimane compreso tra 530.000 e 550.000, nelle ultime tre settimane è scesa a 485.000, 400.000 e 270.000 della scorsa settimana”. “Al momento – aggiunge – sono 2,8 milioni le persone in attesa della seconda dose Pfizer a fronte di una disponibilità di 2 milioni di dosi”.

Da 44 giorni consecutivi il Covid-19 non è causa di decessi in Trentino: la buona notizia è confermata dal bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che dà però conto di altri 56 contagi e di un nuovo incremento dei ricoveri in ospedale. Per contro ci sono anche 54 nuovi guariti che portano il totale a 45.158, mentre le vaccinazioni sono ormai oltre le 642.000.