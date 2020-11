Posted on

Da metà ottobre i test per minori sintomatici potrebbero essere fatti nelle farmacie trentine da infermieri formati Trento/Bolzano – L’obiettivo è quello di scoprire il più rapidamente possibile se uno studente sintomatico sia effettivamente positivo e dunque se vada messo in quarantena assieme ai familiari. Per questo Federfarma, Farmacie Comunali, Provincia e Azienda sanitaria […]