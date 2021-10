Non vengono segnalati nuovi decessi, ma aumentano i pazienti Covid-19 ricoverati che sono 37: di questi, 32 (4 in più rispetto ad ieri) vengono assistiti nei normali reparti ospedalieri e 5 in terapia intensiva. Altri 3 pazienti (1 in meno) sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 1.803 (13 in meno), mentre i guariti totali sono 77.005 (30 in più rispetto ad ieri).