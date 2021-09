Covid: a Trento 30 nuovi positivi. In Alto Adige 83 casi, sospesi 430 sanitari no vax

Lunedì 6 settembre prima campanella a Bolzano, per oltre 90.000 bambini e ragazzi, per il momento tutti in presenza



Trento/Bolzano – Il bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari registra fortunatamente ancora zero decessi dovuti al Covid-19 in Trentino e le rianimazioni dei nostri ospedali non ospitano pazienti per complicazioni dovute al virus. Nella giornata di ieri sono stati effettuati 3 nuovi ricoveri e 2 dimissioni: oggi dunque i pazienti ricoverati sono 19.

Si contano 30 nuovi casi positivi: 23 intercettati su 558 tamponi molecolari e 7 su 2.888 tamponi rapidi antigenici. Con i molecolari si confermano anche 9 positività rilevate nei giorni scorsi dai test rapidi. I guariti sono, ad oggi, aumentati di 48 unità, per un totale di 45.715 da inizio pandemia.

Dei nuovi positivi, 1 ha tra 0-2 anni, 1 tra 3-5 anni, 7 tra 6-10 anni, 2 tra 11-13 anni e 5 tra 14-19 anni. Oggi dunque si registrano 16 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare. Per quanto riguarda le vaccinazioni, stamane ne risultavano somministrate 694.873, di cui 317.322 seconde dosi. A cittadini over 80 sono state somministrate 67.606 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 91.039 dosi e tra i 60-69 anni 108.143 dosi.

Il bollettino a Bolzano

Nessun decesso, mentre sono 83 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Alto Adige: 43 tramite 667 tamponi pcr e 40 analizzando 6291 test antigenici. I nuovi guariti sono invece 65.

Cala da 21 a 19 il numero dei ricoveri nei normali reparti ospedalieri, mentre sale da 9 a 13 quello delle persone in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Stabile a 5 il numero dei pazienti in terapia intensiva.

Sospensioni no vax

In Alto Adige dall’inizio della settimana 32 sanitari no vax si sono fatti vaccinare. Finora hanno cambiato idea 2.025 dei 3.967 sanitarti che in un primo momento avevano detto no.

1.024 non hanno invece dato seguito all’invito alla vaccinazione. Gli accertamenti in corso, ovvero le sospensioni, ora sono 430 (+23 da martedì). Complessivamente, in Alto Adige, con un totale di 620.417 dosi di vaccino somministrate, 338.041 persone hanno ricevuto la prima vaccinazione. Il 67,7% della popolazione idonea al vaccino ha completato il ciclo vaccinale. 338.041 persone ovvero il 72,0% della popolazione idonea al vaccino ha ricevuto la prima dose di vaccino. Il numero totale di dosi somministrate ora è di 620.417, che sono 13.106 in più rispetto alla settimana scorsa.

L’assessore Thomas Widmann: “È un dato di fatto che al momento sono soprattutto i non vaccinati ad essere infettati e ad ammalarsi. Questo ci dimostra che le vaccinazioni funzionano. Non dobbiamo dimenticare che la variante delta è più aggressiva, cioè più facilmente trasmissibile, e che spesso causa più infezioni tra i pazienti giovani, che a loro volta diffondono il virus. Pertanto, posso solo ripetere: Se non l’avete ancora fatto, vaccinatevi!”. Il direttore generale dell’Azienda sanitaria Florian Zerzer si dice preoccupato “per l’aumento del numero di infezioni e solo aumentando in modo significativo la percentuale di vaccinazioni, saremo in grado di tenere sotto controllo l’incidenza delle infezioni”.