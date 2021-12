Covid: 81 nuovi contagi in Trentino, nessun decesso. Due nuovi casi di Omicron in Alto Adige

Posted on

Cede l’anticiclone. Risultato: temporali via via più frequenti e intensi, e 7-8 gradi in meno al Nordovest NordEst – Il maestoso campo di alta pressione che per giorni ha dominato lo scenario meteo sull’Europa – spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it – è destinato a crollare sotto i colpi di correnti instabili atlantiche, più fresche, proprio nel […]