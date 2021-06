Covid, 8 nuovi casi positivi in Alto Adige. In Trentino settimo giorno senza decessi e 4 nuovi contagi

Un altro giorno senza decessi per Covid-19, il settimo consecutivo e 4 nuovi contagi a fronte di 1.538 tamponi effettuati in Trentino. Questi i dati più significativi del rapporto dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari sulla diffusione della pandemia in Trentino. Fra i quattro nuovi casi due riguardano persone comprese nella fascia fra i 60 ed i 69 anni

Trento/Bolzano – Con il ricovero di un paziente, avvenuto ieri, salgono ad 11 le persone assistite nelle strutture ospedaliere di cui 3 in rianimazione. Sul fronte delle vaccinazioni stamane risultavano somministrate 422.231 dosi, di cui 161.107 seconde dosi, 65.646 per gli ultra ottantenni, 82.889 nella fascia 70-79 anni e 91.121 in quella 60-69 anni, dove anche oggi si registrata un incremento significativo, rispetto al giorno precedente, con 523 nuove somministrazioni.

Il punto a Bolzano

Otto nuovi casi di positività al Covid-19 sono stati accertati dai laboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, mentre, come avviene ormai da due settimane, non si segnalano decessi provocati dall’infezione.

Quattro nuovi contagi sono stati rilevati sulla base di 557 tamponi pcr (164 dei quali nuovi test) e quattro sulla base di 2.059 test antigenici. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 413, mentre i guariti totali sono 73.469 (22 in più rispetto ad ieri).

In breve