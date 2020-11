Covid, 8 decessi e 253 positivi in Trentino. Sono 9 i decessi in Alto Adige

Sono 253 i casi positivi, 151 dei quali individuati dal contact tracing, in Trentino, dove si registrano 8 decessi (485 complessivi), 338 pazienti ricoverati di cui 31 in terapia intensiva. Dei 253 casi positivi ci sono 102 sintomatici

Trento/Bolzano – Fra tutti questi casi, 78 sono classificati paucisintomatici (seguiti a domicilio) mentre 23 provengono dal settore delle Rsa (in parte ospiti, in parte operatori). Il dato che preoccupa di più è quello relativo agli anziani: il rapporto mostra che fra tutti i nuovi positivi di oggi ben 67 hanno 70 o più anni.

Le classi in quarantena sono 274, numero che molto probabilmente aumenterà una volta terminati gli approfondimenti relativi ad altri 29 casi di bambini e ragazzi in età scolare risultati positivi. Da rilevare infine che tra i casi di mercoledì ci sono pure 3 piccolissimi con meno di 2 anni di età ed 4 bambini con meno di 5 anni. Infine i tamponi che toccano un nuovo record: 4.327 quelli analizzati martedì per un totale di 316.663 da inizio pandemia.

Sono 9 i decessi per Covid nelle ultime 24 ore in Alto Adige, calano invece i nuovi contagi. I laboratori dell’Azienda sanitaria hanno effettuato 2.658 tamponi e registrati 386 nuovi casi positivi, ovvero in lieve calo rispetto ai giorni scorsi. Le persone guarite sono complessivamente 5.225 (+155), mentre quelle in quarantena 8.109.