Covid: 73 nuovi casi a Bolzano, 35 classi in quarantena. Gimbe: Trentino migliora, Alto Adige peggiora

La situazione aggiornata

Trento/Bolzano – L’ultimo bollettino Gimbe indica per l’Alto Adige una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (185) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (9%) rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e in terapia intensiva occupati da pazienti COVID-19; la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 58,9% (media Italia 68%) a cui aggiungere un ulteriore 5,8% (media Italia 6,1%) solo con prima dose; la popolazione over 50 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 16,5% (media Italia 11,1%); la popolazione 12-19 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 53,8% (media Italia 33,7%); I nuovi casi nell’ultima settimana sono pari a 96.

In Trentino si registra invece una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (79) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-2,3%) rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e in terapia intensiva occupati da pazienti COVID-19; la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 66,5% (media Italia 68%) a cui aggiungere un ulteriore 6% (media Italia 6,1%) solo con prima dose; la popolazione over 50 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 11,5% (media Italia 11,1%); la popolazione 12-19 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 37,5% (media Italia 33,7%); i nuovi casi nell’ultima settimana sono pari a 40.

Il bollettino in Alto Adige

Sale a 35 il numero delle classi in quarantena in Alto Adige, mentre sono una settantina i casi di positività. Prossima settimana, oltre ai test salivari a campione voluti da Roma, partirà anche lo screening a tappeto con tamponi nasali in tutte le classi. La partecipazione è volontaria, ma in caso di un compagno positivo solo i non testati finiranno in Dad, mentre gli altri alunni resteranno in presenza.

L’Alto Adige registra 73 nuovi casi covid: 39 analizzando 800 tamponi pcr e 34 tramite 5592 test antigienici. Per la prima volta dopo molte settimane il numero dei nuovi guariti, che oggi sono 114, supera quello dei nuovi casi. Non si registrano nuovi decessi e il numero dei ricoveri è in calo, in terapia intensiva si trovano 6 pazienti (-1) e nei normali reparti ospedalieri 20 (-5). Gli altoatesini in quarantena sono 2161.