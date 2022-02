Covid: 712 nuovi casi in Trentino, 3 vittime e 1.003 nuovi casi in Alto Adige, 2 decessi nel Bellunese

La situazione aggiornata in Regione. Fine quarantena scuola in Trentino: prenotazione tampone senza impegnativa

Trento/Bolzano – Zero decessi in Trentino, poco più di 700 nuovi casi su oltre 6.500 tamponi. Le classi in Dad scendono a 47. Pazienti in rianimazione in calo. Sono 712 i casi positivi odierni attestati dal bollettino dei contagi Covid-19 dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari: 52 casi positivi al molecolare (su 430 test effettuati) e 660 all’antigenico (su 6.083 test effettuati).

I molecolari poi confermano 19 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Fortunatamente non si registrano decessi, nella giornata di oggi. I pazienti ricoverati sono 168 , di cui 14 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 11 nuovi ricoveri e 20 dimissioni. I casi attivi sono 10.623, con una variazione di 827 casi in meno.

I nuovi casi sono così ripartiti per fascia di età:

26 tra 0-2 anni

22 tra 3-5 anni

50 tra 6-10 anni

36 tra 11-13 anni

48 tra 14-18 anni

177 tra 19-39 anni

226 tra 40-59 anni

61 tra 60-69 anni

31 tra 70-79 anni

35 di 80 anni e oltre.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 47. I vaccini somministrati sono arrivati a quota 1.159.935, di cui 416.786 seconde dosi e 294.920 terze dosi. I guariti oggi sono 1.547, per un totale di 119.460 da inizio pandemia.

Il punto in Alto Adige

Sono tre le persone che hanno perso la vita a causa del Covid segnalate nel bollettino di oggi, 9 febbraio, in Alto Adige. Si tratta di tre ottantenni, una donna e due uomini.

I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 831 tamponi PCR e registrato 120 nuovi casi positivi. Inoltre 883 test antigenici positivi. Per un totale di 1003 nuovi positivi. Sono poco meno di 17mila le persone in isolamento o quarantena in provincia.

In breve

Ulss1 Dolomiti comunica che nelle ultime 24 ore sono deceduti 2 pazienti covid positivi nel Bellunese. Si tratta di una donna di 80 anni ricoverata in pneumologia a Feltre e un uomo di 98 anni ricoverato in pneumologia a Belluno.