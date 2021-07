Non ci sono pazienti Covid negli ospedali trentini. Sul fronte vaccinazioni, nel totale pari a 499.291 rientrano anche quasi 200.000 seconde dosi (197.711 il numero preciso registrato stamattina) e quelle relative alle categorie più esposte: 66.383 per gli ultra ottantenni, 87.279 per la fascia 70-79 anni e 98.789 per quella fra i 60 ed i 69 anni.