Covid: 7 contagi in Trentino e ulteriore calo dei ricoverati

Terzo giorno a zero decessi in Trentino. Vaccinazioni a quota 371.096

Trento – Per il terzo giorno consecutivo in Trentino non si registrano decessi da Covid-19. A confermarlo è il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che dà conto anche di 7 nuovi contagi, a fronte di quasi 1400 tamponi analizzati, mentre le vaccinazioni hanno superato quota 371.000.

Altra nota positiva è l’ulteriore calo del numero dei ricoverati in ospedale: ieri ci sono state 4 dimissioni e nessun nuovo ingresso ed il totale dei pazienti al momento è pari a 13, di cui 3 in rianimazione.

Tornando ai contagi, su 555 tamponi molecolari analizzati all’Ospedale Santa Chiara, i nuovi casi positivi sono 6 e le conferme di positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi sono 9. Questi ultimi ieri sono stati 837 che hanno fatto emergere 1 solo nuovo caso positivo. Ad aver contratto l’infezione c’è anche 1 bambino tra 6-10 anni mentre in fascia 70-79 anni i contagi sono 2 (nessuno però fra gli ultra ottantenni).

CI sono poi 47 nuovi guariti che portano il totale a 44.132. Delle 371.096 somministrazioni di vaccino finora eseguite, 131.104 riguardano seconde dosi. A cittadini Over 80 sono state somministrate 65.148 dosi, mentre nella fasce 70-79 anni e 60-69 anni il totale è rispettivamente 77.675 e 83.213.

In breve

Rinviata di 6 mesi la scadenza del versamento della rata in acconto Imis fissata al 16 giugno 2021. Per il Comune di Trento il pagamento dell’Imis dovuta per l’intero periodo d’imposta 2021 si considererà regolarmente effettuato se fatto entro il 16 dicembre 2021. Il modello di versamento precompilato verrà inviato in tempo utile per permettere il pagamento entro la scadenza di dicembre.