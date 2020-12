Covid, 6 decessi e 288 nuovi casi in Alto Adige. Fugatti, in arrivo nuova ordinanza in Trentino

Le persone in isolamento sono 6.066

Trento/Bolzano – “Nelle prossime ore firmerò una nuova ordinanza anti-covid, nonostante nelle tarda serata di ieri sia giunta da Roma la notizia che il Trentino resta nella zona gialla in base alla classificazione settimanale fornita dall’Istituto superiore di sanità”. Lo ha annunciato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, in apertura della seduta del Consiglio provinciale riunito per esaminare la manovra di bilancio. E’ stata quindi convocata una riunione dei capigruppo.

La situazione a Bolzano

Sei morti, 169 casi Covid con pcr e 119 con test rapido: sono questi i numeri della pandemia delle ultime 24 ore in Alto Adige. I laboratori dell’Azienda sanitaria hanno effettuato 1.197 tamponi.

175 persone con Covid-19 sono ricoverate nei normali reparti, 145 nelle cliniche private e altre 23 in terapia intensiva. Le persone in isolamento sono 6.066.