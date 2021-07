Covid in Trentino, appello alla vaccinazione per sanitari e over 50. Sospesi altri 38 no vax in Alto Adige

Anche giovedì non vengono segnalati decessi (il totale resta quindi fermo a 1.180) ed i pazienti ricoverati sono sempre 9. Diminuiscono da 3 a 2, però, quelli assistiti in terapia intensiva, mentre aumentano in uno quelli nei normali reparti ospedalieri. Altri 12 pazienti Covid-19 sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 285, mentre i pazienti dichiarati guariti nelle ultime 24 ore sono 29, per un totale di 73.588.