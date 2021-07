Covid: 5 nuovi casi in Alto Adige, 3 pazienti ricoverati

Fra Pcr e antigenici sono 625 i test effettuati ieri, domenica

Bolzano – I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 195 tamponi Pcr e registrato 1 nuovo caso positivo. Inoltre, 4 test antigenici dei 430 eseguiti ieri sono risultati positivi.

Sono 3 i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri, nessun paziente è ricoverato in terapia intensiva e in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes ci sono 6 persone. Il numero dei decessi complessivi dall’inizio della pandemia rimane stabile a 1.183. Attualmente sono 652 le persone in quarantena, si legge in una nota dell’Azienda sanitaria.