Covid, 16 decessi e 165 nuovi positivi in Trentino. In Alto Adige 5 morti: 115 positivi su 287 nuovi test

719 tamponi analizzati a Bolzano. A Trento, altri 33 sono positivi al tampone rapido. Crescono i ricoveri

Trento/Bolzano – I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 165 casi certificati dai test molecolari ai quali si affiancano altri 33 positivi al tampone rapido (305 quelli eseguiti). Ben 100 nuovi positivi sono asintomatici e sono seguiti a domicilio al pari di altri 74 pauci sintomatici. Ci sono poi 51 nuovi guariti che portano il totale a quota 13.960.

Nel dettaglio, fra i positivi di sono 5 bambini con meno di 5 anni (1 di questi ha meno di 2 anni), mentre gli over 70 sono 41. Rilevati anche 23 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare e sulle singole situazioni sono in corso gli accertamenti per determinare l’eventuale isolamento delle rispettive classi (ieri, quelle in quarantena erano 64).

Crescono i ricoveri ospedalieri: ieri i nuovi ingressi sono stati 27, mentre i pazienti che hanno lasciato i reparti sono stati 7. Nel complesso la fotografia attuale vede 471 ricoverati, di cui 48 in rianimazione. Manca poco al tetto dei 400.000 anche per i tamponi molecolari in Trentino: quelli analizzati ieri (765) provengono dal Laboratorio di Microbiologia dell’ospedale Santa Chiara di Trento e portano il dato complessivo a 396.732.

Cala il numero dei tamponi, come di consueto nel fine settimana, ma restano alti in percentuale i nuovi casi di postitivtà al Covid-19 rilevati dai laboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige: 115 su 719 tamponi pcr di cui 287 nuovi test. A questi si aggiungono 40 positivi accertati con 600 test antigenici.

Cresce anche il numero delle vittime: sono 583 dall’inizio dell’emergenza sanitaria per effetto dei nuovi 5 decessi registrati nelle ultime 24 ore. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 254; nelle strutture private convenzionate 151 (dato confermato al 5 dicembre scorso); e 33 nelle terapie intensive. Altri 71 pazienti sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes.

Le persone in isolamento domiciliare sono 5.412, mentre i guariti sono 13.976 (114 in più rispetto ad ieri), ai quali si aggiungono 1.417 persone (11 in più) che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test.

I collaboratori e le collaboratrici dell’Azienda sanitaria positivi al test, sulla base dei dati rilevati al 5 dicembre scorso) sono 1.218, di cui 780 guariti, mentre i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta positivi al coronavirus sono 37, di cui 26 guariti.

