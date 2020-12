Covid, 5 morti in Alto Adige: 115 positivi su 287 nuovi test

Posted on

La bimba di 4 anni era stata contagiata in ospedale a Trento Trento – C’è un indagato per omicidio colposo per la morte per malaria della bimba di 4 anni, Sofia, ai primi di settembre del 2017, ricoverata all’ospedale di Trento. Un atto che conferma ulteriormente la direzione delle indagini in quella di un errore umano […]