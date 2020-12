Covid, 5 decessi e 287 casi in Alto Adige. In Trentino 13 morti e record di positivi ai tamponi molecolari: 463

La situazione aggiornata

Trento/Bolzano – Si registrano ancora 13 vittime in Trentino (in totale sono 886) per coronavirus con un nuovo triste record: questa è la giornata in cui si è registrato il numero più alto di nuovi contagiati in un solo giorno dall’inizio della pandemia: ben 463 rilevati con i soli tamponi molecolari, che sono stati 2895 in 24 ore (nei giorni scorsi 348 dei 463 nuovi contagi erano già risultati positivi al test rapido). Scoperti inoltre altri 238 contagiati con 1500 test antigenici.

Superati complessivamente i 20mila positivi totali. I nuovi ingressi in ospedale sono stati 32 a fronte di altrettante dimissioni. 456 le persone che hanno bisogno attualmente di cure in ospedale. Quanto ai pazienti più gravi, sono 96 tra alta intensità e terapia intensiva (complessivamente -8).

La situazione a Bolzano

Nelle ultime 24 ore in Alto Adige sono stati registrati cinque decessi di pazienti covid. I laboratori dell’Azienda sanitaria hanno effettuato 1.986 tamponi e registrato 287 nuovi casi positivi.

A questi si aggiungono 41 test antigenici positivi su 1365. 190 persone con Covid-19 sono ricoverate nei normali reparti ospedalieri, 146 in cliniche private e altre 22 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano 6180 persone.