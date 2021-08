Covid, 47 nuovi casi positivi in Trentino

Nella giornata odierna non si registrano decessi dovuti al Covid-19 in Trentino e anche le rianimazioni non ospitano pazienti per complicazioni dovute al virus

Trento – Nella giornata odierna non si registrano decessi dovuti al Covid-19 in Trentino e anche le rianimazioni non ospitano pazienti per complicazioni dovute al virus. Lo conferma il bollettino dell’Azienda sanitaria del Trentino.

Attualmente sono 24 le persone ricoverate per coronavirus, con 2 nuovi ingressi in ospedale e 6 dimissioni nella giornata di ieri. Sono 47 i nuovi casi positivi: 13 al molecolare e 34 all’antigenico, a fronte di 444 molecolari e 3.862 tamponi rapidi. I molecolari poi confermano 10 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Sabato mattina risultavano somministrati 676.246 vaccini, di cui 304.241 seconde dosi, si legge nella nota dell’Azienda sanitaria.

In breve

Bed and breakfast, sostegno di un milione di euro

Trasporto scolastico: attenzione alle scadenze

Infortunati sul lavoro, rinnovata la convenzione con l’Inail per l’erogazione di prestazioni integrative

Focus sulla famiglia, la promozione del suo benessere e la natalità

Servizi sanitari, dopo le polemiche di queste settimane via libera alla riorganizzazione di Apss

Apss: nominato il Comitato dei Garanti

Censimento, costituita la commissione tecnica per il monitoraggio in Trentino

Conclusa a Riva del Garda la visita in Trentino del governatore Nello Musumeci

Semplificazione: attivato uno sportello unico informatizzato per le denunce di cementi armati

Approvate le regole per la costituzione dei Distretti del Cibo e apertura del bando per gli investimenti