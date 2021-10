Posted on

L’episodio in Valsugana, intervento dei carabinieri Borgo Valsugana (Trento) – Minaccia i vicini di casa con una spada ma viene bloccato e denunciato dai carabinieri. Il movimentato episodio è avvenuto in una paese della Bassa Valsugana, protagonista un pensionato di 74 anni. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, uscito di casa […]