Covid: 45 nuovi casi in Trentino. 92 nuovi casi e altri 2 ricoveri in Alto Adige

I molecolari confermano anche 13 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I pazienti ricoverati in ospedale sono 6, di cui 2 in rianimazione. Nella giornata di ieri non sono stati effettuati nuovi ricoveri e sono invece state registrate 3 dimissioni. Le vaccinazioni sono arrivate a quota 782.856; sono state finora somministrate 359.098 seconde dosi e 10.973 terze dosi. Il bollettino riporta 35 nuove guarigioni, per un totale di 47.285 da inizio pandemia.