Covid, 44 nuovi casi registrati in Trentino: ecco la situazione nei Comuni

Trento – Anche oggi zero decessi covid in Trentino – sono 33 giorni continuativi – mentre sono 44 i nuovi contagi rilevati nelle ultime ore secondo il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Si tratta di 15 nuovi casi positivi al molecolare (362 quelli analizzati) e 29 all’antigenico (3.378 analizzati).

I molecolari hanno anche confermato 9 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Negli ospedali i ricoverati per coronavirus sono 18, di cui 1 in rianimazione. Fra i nuovi casi positivi troviamo anche 4 bambini fra i 6 ed i 10 anni, 2 tra 11-13 anni e 5 tra 14-19 anni. Salendo alle fasce più anziane, ci sono 4 nuovi casi in fascia 60-69 anni, 2 tra 70-79 anni e 3 di 80 e più anni. Venerdì purtroppo altre 6 persone hanno dovuto ricorrere all’ospedale, dove non si è registrata alcuna nuova dimissione nelle ultime 24 ore. Sabato mattina le vaccinazioni sono arrivate a 598.685 vaccini, di cui 256.006 seconde dosi, si legge nel bollettino diramato dall’Azienda sanitaria del Trentino.

In breve

