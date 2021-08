Covid: 41 nuovi positivi in Trentino, in Alto Adige 67 nuovi casi fino a martedì 10 agosto

La situazione aggiornata in Regione

Trento/Bolzano – In Trentino sono i 41 nuovi casi di contagi da Covid mentre scende il numero delle persone ricoverate, grazie a 2 dimissioni a fronte di nessun nuovo ingresso: i pazienti covid al momento sono quindi 14, nessuno dei quali in rianimazione. Per il 36/o giorno consecutivo non si registrano decessi.

Lo dice il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Ieri il laboratorio di microbiologia dell’ospedale Santa Chiara di Trento ha analizzato 435 tamponi molecolari che hanno individuato 11 nuovi casi positivi confermando anche 7 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 2.754, dei quali 30 sono risultati positivi. F ra i nuovi positivi ci sono 7 ragazzi (1 in fascia 11-13 anni ed altri 6 fra 14-19 anni) e 5 anziani (1 tra 60-69 anni, 2 tra 70-79 anni e 2 di 80 e più anni). I nuovi guariti sono 18 nuovi. Le vaccinazioni sono arrivate a quota 607.194, di cui 260.589 seconde dosi. A cittadini over 80 sono state somministrate 67.061 dosi, 89.852 in fascia 70-79 anni e 105.284 tra i 60-69 anni.

Il punto a Bolzano

I laboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige hanno accertato, nelle ultime 24 ore, 67 nuovi casi di positività al Covid-19. Di questi, 30 sono stati rilevati sulla base di 741 tamponi pcr (214 dei quali nuovi test) e 37 sulla base di 6.194 test antigenici.

Aumentano i ricoveri che sono 13: due in terapia intensiva e 11 (2 in più rispetto ad ieri) nei normali reparti ospedalieri. Altri 4 pazienti Covid-19 (2 in più) sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes.

Non vengono segnalati nuovi decessi (che dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 1.184), mentre aumentano le persone in quarantena o in isolamento domiciliare: sono 996 (110 in più rispetto ad ieri). I guariti totali sono 74.160 (47 in più rispetto ad ieri).