Covid: 41 nuovi casi in Alto Adige, aumenta il numero dei sanitari vaccinati

Si registrano 41 nuovi casi covid e numeri stabili per quanto riguarda ricoveri e decessi

Bolzano – Sono questi i dati principali del nuovo bollettino dell’azienda sanitaria di Bolzano. Sono risultati positivi 18 di 582 tamponi pcr e 23 di 442 test antigienici.

Nei normali reparti ospedalieri si trovano 9 persone mentre un paziente è ricoverato in terapia intensiva. I nuovi guariti sono 35 e gli altoatesini in quarantena 897.

Sanitari no vax

Continua il lento ripensamento dei sanitari no vax in Alto Adige. Dei 3967 sanitari inizialmente non vaccinati, 1814 hanno ricevuto almeno una dose. Rispetto a martedì scorso si tratta di un aumento di 38 persone.

Cresce anche il numero del personale sanitario che ha ricevuto un appuntamento, da 1201 a 1311. Hanno dato seguito all’invito finora 493 (+13) sanitari. E’ sceso da martedì di una unità il numero dei sospesi da 379 a 378.