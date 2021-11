Covid, 4 morti in Alto Adige, mai così tanti da primavera. In Trentino situazione stabile

L’Alto Adige registra sabato quattro decessi di pazienti Covid. Situazione stabile in Trentino, sostenuta dall’alto numero di vaccinazioni

Trento/Bolzano – Un numero così elevato di decessi – ben 4 – in provincia di Bolzano, non si registrava dalla scorsa primavera. Il numero complessivo delle vittime della pandemia sale così a 1.217. L’incidenza settimanale passa a 369. Aumenta anche la pressione sugli ospedali con 8 letti occupati sulla terapia intensiva (+2) e 66 nei normali reparti (+1).

I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.665 tamponi PCR e registrato 359 nuovi casi positivi. Quasi 6.000 altoatesini (5.939) sono in quarantena, mentre 87 sono stati dichiarati guariti. Lo scorso 6 aprile fu l’ultimo giorno con 5 vittime Covid in Alto Adige, mentre il 5 maggio furono 3. Poi la situazione andò in netto miglioramento.

La situazione è stabile in Trentino

Non si registra nessun deceduto per Covid – 19, ma sono 96 i nuovi casi positivi, di questi 28 sono risultati positivi al molecolare (su 490 test effettuati) e 68 all’antigenico (su 7.852 test effettuati). I molecolari poi confermano 50 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. La conferma arriva dal quotidiano report dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

I pazienti ricoverati sono 21, di cui 3 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 1 nuovo ricovero e 2 dimissioni. I vaccini somministrati sono arrivati al numero di 809.799, di cui 370.880 seconde dosi e 22.740 terze dosi. Ieri le classi in quarantena erano 3.