Covid: 4 decessi in Trentino, 9 in Alto Adige, sospetto focolaio in banca in Val di Fiemme

Il punto in Trentino Alto Adige

Trento/Bolzano – Ci sono 16 contagi fra i dipendenti di alcune filiali di un istituto di credito in valle di Fiemme. Il dott. Benetollo non esclude che, vista la rapidità del contagio, si tratti di variante inglese del Covid19. Aveva partecipato ad una cena in valle di Fiemme anche l’uomo per il quale è stato accertato l’unico caso ufficiale (fino ad ora) di variante di variante inglese in Trentino. Il vaccino risponde bene alla variante inglese, ribadisce Benetollo.

Nel dettaglio, a risultare positive al tampone molecolare sono state nelle ultime ore 50 persone alle quale si aggiungo i 206 casi individuati dai test rapidi. Dai molecolari è arrivata anche la conferma della positività di 58 soggetti il cui contagio era stato rilevato i nei giorni corsi sempre tramite tamponi rapidi.

Dei nuovi casi positivi, 72 sono asintomatici mentre i pauci sintomatici sono 179: tutti sono seguiti tramite cure domiciliari.

I bambini o ragazzi in età scolastica tra i nuovi positivi sono 43 (49 invece le classi in quarantena) e fra loro ci sono anche 6 piccoli con meno di 5 anni (1 dei quali ha meno di 2 anni). Sono 33 invece i nuovi contagi fra soggetti che hanno 70 o più anni e che rappresentano come noto la fascia di età maggiormente esposta alle conseguenze dell’infezione, come confermano le statistiche dell’Apss riferite sia ai ricoveri sia ai decessi.

Migliora, anche se di poco, la situazione negli ospedali dove il numero delle dimissioni (18) è stato leggermente superiore a quello dei nuovi ricoveri (17): il totale dei pazienti covid nei vari reparti è dunque pari a 197, dei quali 25 si trovano in rianimazione.

In ospedale è avvenuto anche 1 dei 4 decessi riportati dal bollettino: si tratta di 3 donne e di 1 uomo di età compresa fra 46 e 97 anni. Si contano fortunatamente anche 267 nuove guarigioni che portano il totale a 27.289. I tamponi molecolari analizzati ieri sono stati 1.630, dei quali 1.086 nel Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento ed altri 544 alla Fem. Sono invece 1.743 i test rapidi notificati all’Azienda sanitaria. Infine la campagna di vaccinazione, che stamane ha fatto registrare 35.043 somministrazioni, cifra che comprende le 13.003 seconde dosi e le 6.785 riservate ad ospiti di residenze per anziani.

Il punto in Alto Adige

Torna a salire il numero dei decessi covid in Alto Adige. Nelle ultime 24 ore si sono infatti registrati 9 morti che fanno salire il numero complessivo dall’inizio della pandemia a 970.

Nel 2020 nella città di Bolzano sono deceduti 1.293 cittadini, 195 in più rispetto al 2019 (+17,8%). Il relativo tasso di mortalità è stato di 12,0 decessi ogni 1.000 abitanti. L’anno precedente era stato di 10,2 decessi ogni 1.000 abitanti.

Nelle ultime ore, sono invece 524 i nuovi casi (320 tramite pcr e 204 tramite antigenici) su 3174 tamponi pcr e 7072 tamponi antigenici effettuati. Nei normali reparti ospedalieri sono ricoverati 254 pazienti, nelle cliniche private 163 e in terapia intensiva 41. Altri 4 pazienti sono ricoverati ad Innsbruck. Scende invece il numero delle persone in quarantena che ora sono 13916.

In breve