Covid: 4 decessi in Alto Adige, 6 in Trentino

Proseguono le vaccinazioni degli operatori sanitari trentini e degli ospiti delle Rsa: sono 1.739 i vaccini somministrati finora, come risulta dai rilievi effettuati dall’Azienda sanitaria provinciale

Trento/Bolzano – Si registrano 6 nuovi decessi, 732 tamponi, 59 positivi al molecolare e 25 all’antigenico. Confermati 57 già positivi al test rapido. Altri 22 guariti.

Con 584 tamponi molecolari, sono 59 i positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, mentre i 148 test rapidi analizzati ieri hanno intercettato altri 25 casi. I dati sono riportati nel consueto bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che ricorda inoltre altri 57 positivi confermati dal molecolare dopo che il contagio era stato evidenziato dal tampone rapido.

Nel rapporto di sabato si indicano anche altri 6 nuovi decessi, di cui 5 avvenuti in ospedale. Si tratta di 3 uomini e di 3 donne, di età compresa fra i 67 e i 92 anni.

Tornando ai nuovi positivi, 28 sono i soggetti senza sintomi mentre altri 27 sono pauci sintomatici. I ragazzi in età scolare sono 3 e gli ultra settantenni sono 36.

Negli ospedali ieri ci sono stati 27 nuovi ricoveri, mentre le dimissioni si sono fermate a 13. Al momento pertanto i pazienti covid sono 410, di cui 41 in rianimazione. I soggetti guariti infine salgono di altri 22 casi che portano il totale a 19.136.

La situazione a Bolzano

Sono 4 (746 in totale) i decessi per Covid nelle ultime 24 ore in Alto Adige. I laboratori dell’Azienda sanitaria hanno effettuato 723 tamponi molecolari e registrato 86 nuovi casi positivi.

Inoltre 70 persone sono risultate positive ai 543 test antigenici effettuati. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 176, mentre sono 149 quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate e 20 in isolamento a Colle Isarco. Sono 24 i pazienti ricoverati in terapia intensiva.