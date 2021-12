Covid: 4 decessi e 541 nuovi casi in Alto Adige. Trentino e Veneto sempre più vicini al giallo

Posted on

Le entrate di Imu e Tasi ammontano a 23,9 miliardi, in aumento del 17,1% rispetto all’anno precedente NordEst – Salgono in Italia le tasse sulla casa. Nel 2014 il gettito derivante dalle imposte di natura patrimoniale è arrivato a 42,1 miliardi di euro, in aumento del 9,8% rispetto ai 38,38 mld del 2013. E’ quanto […]