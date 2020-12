Covid: 4 decessi e 400 positivi in Trentino, dal 24 dicembre norme nazionali. In Alto Adige 8 decessi e deroghe al decreto Conte

Costante il numero delle persone in terapia intensiva. Due decessi anche nel Bellunese

Trento/Bolzano – Sono 149 i nuovi positivi in Trentino a fronte di 3687 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono 263 positivi che sono emersi dai 2085 test antigenici effettuati. “Se si considerano solo i tamponi molecolari l’incidenza è del 4,9% ovvero in calo”, ha detto il governatore del Trentino, Maurizio Fugatti.

Il numero dei ricoverati negli ospedali trentini rimane costante e costante rimane anche il numero dei 50 pazienti in terapia intensiva. I guariti sono 680. Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 4 decessi, di cui tre fra i pazienti ricoverati negli ospedali. Il governatore Fugatti nella sua conferenza stampa online ha anche spiegato il senso dell’ordinanza di ieri che estende il coprifuoco in Trentino sin dalle ore 20. “Eravamo in una classificazione di rischio alta, ora siamo stati classificati a rischio moderato, ma permangono alcuni parametri di criticità”, ha detto Fugatti. A seguito della nuova ordinanza in Trentino fino al 24 dicembre ci saranno anche delle nuove restrizioni per l’accesso ai negozi che sarà consentito ad un numero più ristretto di persone.

A Bolzano, deroghe locali

La Provincia di Bolzano seguirà una propria via per quanto attiene le regole da seguire per la prevenzione del contagio da Coronavirus nelle festività natalizie, tra il 24 dicembre e il 6 gennaio. Sono previste deroghe rispetto al decreto di Natale emesso dal Governo.

In provincia di Bolzano, per evitare grandi assembramenti di persone, i negozi resteranno chiusi. È prevista la chiusura per i bar e i ristoranti, ma restano sempre possibili i servizi di asporto e consegna a domicilio. Gli alberghi, invece, potranno restare aperti, ma potranno avvalersi dei loro servizi esclusivamente le persone che vi pernottano.

Intanto calano a 8 decessi in Alto Adige. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.822 tamponi e registrati 195 nuovi casi positivi. Otto pazienti covid sono deceduti, portando il numero complessivo dei decessi a 687. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati anche 3032 test antigenici, di cui 101 hanno dato esito positivo. Nei normali reparti ospedalieri sono ricoverati 175 pazienti Covid-19 e altri 145 nelle strutture private convenzionate. In isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes si trovano 33 persone. I pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva sono 23.

I decessi nel Bellunese

Nelle ultime 24 ore, fino a sabato 19 dicembre, sono decedute 2 persone covid positive nel Bellunese: una donna di 74 anni ricoverata in Pneumologia a Belluno e un uomo di 88 anni ricoverato in Geriatria a Feltre.

