Covid: 4 decessi e 140 contagi in Trentino, seconde case aperte. 4 decessi, 117 nuovi casi in Alto Adige

Fugatti, Trentino con dati da zona arancione

Trento/Bolzano – “In Trentino i dati dell’ultima settimana sull’epidemia sono tecnicamente da zona arancione, aspettiamo comunque le decisioni di domani dell’Iss e del ministro Speranza. Se saremo in zona arancione, dal 7 aprile potremo riaprire in presenza le scuole medie e al 50% le superiori, e gli esercizi commerciali”. Lo ha detto in conferenza stampa il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Rt di questa settimana – ha evidenziato – è 0,83 (la scorsa settimana era 1,02), per cui per la quarta settimana consecutiva il Trentino è da zona gialla. L’incidenza – ha aggiunto – e di 225 su 100.000 abitanti, sotto quindi la soglia dei 250. “La situazione si sta alleggerendo e la stabilizzazione viene confermata”, ha sottolineato Fugatti.

Sono 4 i decessi per coronavirus in Trentino nelle ultime 24 ore, mentre i nuovi contagi sono 140: 64 intercettati da 1.334 tamponi molecolari e 76 da 1.080 test rapidi antigenici. I dati sono stati resi noti in conferenza stampa dall’assessore Stefania Segnana. I decessi sono avvenuti tutti in ospedale. Gli attuali ricoverati sono 249, di cui 47 in terapia intensiva, in calo rispetto a ieri. I nuovi ingressi in ospedale sono 17, 16 le dimissioni. I vaccini finora somministrati sono 98.445, di cui 33.098 seconde dosi.

La stessa speranza espressa in queste ore dal collega governatore, Luca Zaia: “Indice Rt è a 1.12, incidenza sotto la soglia di 250 casi”.

Il punto a Bolzano

Quattro decessi,117 nuovi casi e 190 ricoveri: sono questi i dati dell’odierno bollettino Covid in Alto Adige. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 985 tamponi PCR e registrati 43 nuovi casi positivi.

Inoltre 74 test antigenici positivi su 12.495 effettuati. Continua il calo dei pazienti ospedalizzati. In rianimazione sono ricoverati 26 pazienti, di cui uno in Austria, 85 nei normali reparti ospedalieri e 79 nelle cliniche private. In quarantena attualmente si trovano 3.472 altoatesini.