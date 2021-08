Covid: 39 nuovi positivi in Trentino e da lunedì vaccino senza prenotazione. A Bolzano 52 nuovi casi

Rilevati 29 positivi su 8.319 test antigenici. In calo i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri che sono 12 (ieri erano 16); uno solo, come ieri, è in terapia intensiva. Aumentano le persone in quarantena/isolamento domiciliare che sono attualmente 1.399. I nuovi guariti sono 30.