Non si registrano nuovi decessi, mentre i pazienti Covid-19 ricoverati sono 10, di cui 3 in terapia intensiva. Altri 5 pazienti sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone dichiarate guarite nelle ultime 24 ore sono 26, per un totale di 72.961 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Infine, le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 800.