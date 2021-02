Covid: 3 morti in Trentino, aumentano i casi in rianimazione. Ancora 6 morti per il Covid in Alto Adige

Sono 3 (1.265 in totale) i decessi per Covid nelle ultime 24 ore in Trentino: sono avvenuti tutti in ospedale e si riferiscono a 2 uomini e 1 donna fra i 76 e gli 85 anni

Trento/Bolzano – Sono 57 i nuovi casi positivi al molecolare registrati nel bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari (su 1.916 test). A questi si affiancano i 300 individuati attraverso i test rapidi (su 2.208 test). I molecolari hanno anche confermato la positività di 83 persone il cui contagio era stato rilevato nei giorni scorsi dai test rapidi.

Fra i nuovi positivi, gli asintomatici sono 104, mentre 250 sono gli asintomatici, tutti seguiti a domicilio. I nuovi contagi fra bambini e ragazzi in età scolare sono 41, compresi 2 piccolissimi (meno di 2 anni) e 8 piccoli di età compresa fra i 3 ed i 5 anni. Le classi in quarantena sono 46. Si registra un aumento anche dei contagi fra gli ultra settantenni (56 i nuovi casi).

Negli ospedali sale il numero dei ricoveri in terapia intensiva che al momento sono 35 (3 in più di ieri). Nel complesso i pazienti Covid sono 205 e ieri i nuovi ricoveri sono stati 16 a fronte di 14 dimissioni. Mercoledì mattina risultavano somministrate 38.716 dosi di vaccini, compresi i 13.951 richiami e le 6.964 dosi riservate ad ospiti di residenze per anziani.

Il punto in Alto Adige

Ancora 6 morti per il Covid in Alto Adige: il conto delle vittime della pandemia continua a salire ed è arrivato a 1.012. I laboratori dell’Azienda sanitaria provinciale, inoltre, nelle ultime 24 ore hanno accertato 355 nuovi positivi: 205 sulla base di 2.308 (di cui 441 nuovi test) tamponi pcr e 150 sulla base di 14.079 test antigenici.

Il totale delle infezioni accertate dall’inizio dell’emergenza sanitaria è ora di 64.102, di cui 42.132 rilevate con tampone pcr e 21.970 con test antigenico. I pazienti Covid-19 ricoverati sono 45 nelle terapie intensive (tre dei quali all’estero), 227 nei normali reparti ospedalieri, 163 nelle strutture private convenzionate e 58 in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 11.005.

