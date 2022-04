Covid, 3 morti e 824 nuove infezioni in Alto Adige

Aumentano gli attualmente positivi e le quarantene

Bolzano – Dopo alcuni giorni senza decessi, il bollettino quotidiano della pandemia in Alto Adige segnala altri 3 morti per il Covid-19. Non erano così tanti dal 30 marzo scorso. Il totale delle vittime, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sale a 1.456.

Si registrano, inoltre, 824 nuovi casi positivi: 41 sono stati rilevati sulla base di 721 tamponi pcr (179 dei quali nuovi test) e 783 sulla base di 4.723 test antigenici. Cala leggermente l’incidenza settimanale per 100.000 abitanti (è ora di 606, quattro in meno rispetto ad ieri), ma aumentano gli attualmente positivi che sono 5.290 (565 in più).

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 50 (tre in più) mentre quelli assistiti in terapia intensiva sono sempre 2. Inoltre, 32 pazienti Covid-19 (uno in più rispetto al 4 aprile) sono ricoverati nelle strutture private convenzionate. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 5.293 (565 in più) mentre quelle dichiarate guarite sono 256 per un totale di 197.107.