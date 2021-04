Covid: 3 decessi in Trentino. Bolzano e Trento insistono su riaperture. Al via vaccino over 65

Venerdì sera, dalle ore 23, al via in Trentino le prenotazioni per le vaccinazioni anti Covid anche per la fascia di età fra i 65 e i 69 anni. Le prenotazioni vanno fatte sul portale del Cup online cup.apss.tn.it/webportal/vaccinocovid

Trento – Altri 3 decessi per coronavirus in Trentino. Lo segnala il bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che riporta 117 nuovi contagi.

Su 1.483 tamponi molecolari sono stati rilevati 63 positivi, mentre da 956 test rapidi antigenici sono emersi 54 positivi. I nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare sono 19. Negli ospedali le dimissioni sono più numerose dei nuovi ricoveri (14 contro 6): il totale dei pazienti ricoverati è di 161 (-11 rispetto a ieri), di cui 34 in rianimazione (-3). I nuovi guariti sono 145. In ospedale sono avvenuti tutti e tre i decessi riportati oggi: si tratta di 2 donne e di un uomo, di età compresa fra i 67 ed i 91 anni. Sul fronte delle vaccinazioni, questa mattina ne risultavano somministrate 129.725 , comprese 40.955 seconde dosi e le quote riservate a ultra ottantenni e a ultra settantenni (rispettivamente 52.716 e 27.570 dosi).

Verso le riaperture

Bolzano e Trento insistono su riaperture tempestive nelle regioni virtuose. I governatori Arno Kompatscher e Maurizio Fugatti hanno sollecitato in conferenza regioni “riaperture graduali e in sicurezza, lì dove la situazione epidemiologica lo consente”.

“Il tutto ovviamente accompagnato da severi protocolli di sicurezza e una strategia di test e vaccini”, come spiega il presidente altoatesino. Secondo Kompatscher, “si potrebbe fare molto di più se venissero semplificate le regole per l’utilizzo dei test fai da te, come è già avvenuto in tanti paesi europei”.