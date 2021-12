Covid: 3 decessi in Trentino, 188 i nuovi positivi. Ancora 1 decesso e 679 nuovi positivi in Alto Adige

La situazione aggiornata in Regione. Salgono a 35.000 le persone che si sono prenotate per la “maratona vaccinale” prevista tra il 4 e l’8 dicembre con l’obiettivo di immunizzare oltre 100.000 trentini. In campo anche la cooperazione trentina

Trento/Bolzano – Sono purtroppo 3 anziani non vaccinati i nuovi decessi in Trentino e 188 i nuovi contagi. L’ultimo mese dell’anno inizia purtroppo con un bollettino che si fa più pesante: 3 decessi per covid, vittime due donne ed un uomo, età media 77 anni (uno sulla novantina, altri due di circa 70 anni), nessuno era vaccinato.

Ma anche il dato sui nuovi contagi fa riflettere: 188 nelle ultime 24 ore; dato che induce le autorità sanitarie a rilanciare con forza l’appello alla vaccinazione e soprattutto ad aderire alla campagna straordinaria in programma dal 4 all’8 dicembre prossimi quando, durante una non stop di 5 giorni (dalle 6 alle 24), si punta a somministrare 100.000 dosi, con un invito particolare a chi lo fa la prima volta ma anche al terzo richiamo fondamentale per rafforzare le difese contro un virus che sta rialzando la testa.

Le prenotazioni crescono di ora in ora (quasi 35.000 secondo la rilevazione di questo pomeriggio) e l’invito ad approfittare della maratona è rivolto anche a chi ha già prenotato ma con appuntamenti che cadono oltre la metà di dicembre. Questo per costruire uno scudo collettivo più efficace ed in tempi più rapidi.

Ci sono 77 nuovi casi positivi al molecolare (su 984 test effettuati) e 111 all’antigenico (su 7.613 test effettuati). I molecolari confermano anche 66 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Da non sottovalutare che 46 dei nuovi contagi di oggi sono collocati nelle fasce 60-80 e più anni, quelle cioè considerate più a rischio di subire forti contraccolpi a seguito dell’infezione.

I pazienti ricoverati in ospedale sono 51, di cui 6 in rianimazione. Nella giornata

di ieri sono stati registrati 6 nuovi ricoveri ma anche 4 dimissioni. Le vaccinazioni ‘ordinarie’ intanto proseguono: questa mattina le somministrazioni hanno raggiunto quota 843.595, di cui 377.177 seconde dosi e 46.406 terze dosi.

Il punto a Bolzano

Ancora una vittima del Covid-19 in Alto Adige. Il totale, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sale a 1.241. Cresce anche il numero dei nuovi casi positivi accertati dai laboratori dell’Azienda sanitaria provinciale che sono 679: di questi 508 sono stati rilevati sulla base di 3.282 tamponi pcr (889 dei quali nuovi test) e 171 sulla base di 7.006 test antigenici.

Resta sostanzialmente stabile il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati: 12 sono in terapia intensica, 99 nei normali reparti ospedalieri e 64 postacuti (tre in più) sono ricoverati nelle strutture private convenzionate (quest’ultimo dato è aggiornato al 30 novembre alle ore 17:30). Diminuisce il numero delle persone in quarantena o in isolamento domiciliare: sono 10.001 e cioè 474 in meno rispetto ad ieri. Le persone dichiarate guarite sono 355 per un totale di 83.705.