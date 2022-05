Covid: 3 decessi e 550 nuovi positivi in Alto Adige. In Trentino nessuna vittima, 426 nuovi contagi

La situazione covid fino a martedì 10 maggio 2022

Trento/Bolzano – Il bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari fortunatamente non registra decessi dovuti al Covid-19 in Trentino. Sono 426 i casi positivi: 22 al molecolare (su 300 test effettuati) e 404 all’antigenico (su 2.281 test effettuati). I molecolari poi confermano 5 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I pazienti ricoverati sono 73, di cui 2 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 11 nuovi ricoveri e 6 dimissioni. I casi attivi sono 112 in meno, per un totale di 3.011.

Questa la ripartizione per fascia di età dei nuovi casi:

4 tra 0-2 anni

4 tra 3-5 anni

13 tra 6-10 anni

18 tra 11-13 anni

18 tra 14-18 anni

94 tra 19-39 anni

143 tra 40-59 anni

51 tra 60-69 anni

42 tra 70-79 anni

39 di 80 anni e oltre. Fino a lunedì, nessuna classe con provvedimenti di sospensione dell’attività didattica. I vaccini somministrati sono 1.217.974 di cui 428.028 seconde dosi e 339.527 terze dosi. I guariti sono 543 in più, per un totale di 159.404 da inizio pandemia.

La situazione in Alto Adige

Il bollettino quotidiano del Covid-19 segnala ancora tre morti per l’infezione in Alto Adige. Si tratta, come riferisce l’Azienda sanitaria provinciale, di un uomo over 80 e due donne over 90.

Il totale dei decessi, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sale a 1.468. Nelle ultime 24 ore sono stati anche accertati 550 nuovi casi positivi: di questi 14 sono stati rilevati sulla base di 578 tamponi pcr (di cui 134 nuovi test) e 536 sulla base di 2.553 test antigenici. Calano i ricoveri: nei normali reparti ospedalieri sono assistiti 42 pazienti Covid-19 (5 in meno rispetto ad ieri), mentre altri 3 (uno in meno) sono in terapia intensiva. Altri 24 pazienti Covid-19 sono ricoverati nelle strutture private convenzionate (uno in più rispetto al 2 maggio). Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 3.390 (416 in più), mentre quelle dichiarate guarite sono 131 per un totale di 209.097.