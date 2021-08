Covid: 29 positivi in Trentino, stabili i ricoveri. In Alto Adige assalto alle farmacie per il tampone

Nessun decesso covid da 30 giorni in Trentino

Trento – Un altro giorno senza decessi per Covid in Trentino, così come da trenta giorni. I nuovi positivi sono 29, di cui 5 risultati da 396 tamponi molecolari e 24 da 1.369 test antigenici.

Restano 9 le persone ricoverate, di cui una in rianimazione, come ieri. I dati emergono dall’odierno bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Dei nuovi positivi, 2 sono nella fascia fra i 6 ed i 10 anni, 3 tra gli 11 e i 13 anni e 4 tra i 14 ed i 19. Altri 3 casi riguardano la fascia fra i 60 ed i 69, mentre un caso riguarda una persona con più di 80 anni. Due i guariti, che portano il totale da inizio pandemia a 44.753.

Riguardo alla campagna di vaccinazione, questa mattina risultavano somministrati 581.906 vaccini, di cui 247.020 seconde dosi. A cittadini over 80 sono state somministrate complessivamente 66.951 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 89.473 e tra i 60-69 anni 104.399 dosi.

La situazione a Bolzano: assalto alle farmacie

Trentadue nuovi casi di positività al Covid 19 sono stati accertati in Alto Adige dai laboratori dell’Azienda sanitaria provinciale nelle ultime 24 ore. Quindici sono stati rilevati sulla base di 736 tamponi pcr (212 dei quali nuovi test) e 17 sulla base di 3.235 test antigenici.

Ancora una volta le nuove infezioni superano le guarigioni che sono 17 (per un totale di 73.978 dall’inizio dell’emergenza sanitaria). Non si registrano nuovi decessi, mentre i pazienti Covid-19 ricoverati sono sempre 10, ma solo 2 (un in meno rispetto ad ieri) in terapia intensiva. Altri 4 pazienti sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 883 (83 in più rispetto ad ieri). A Bolzano si registra intanto l’assalto dei turisti alle farmacie per il tampone.