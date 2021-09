Covid: 29 casi in Trentino. In Alto Adige 63 nuovi positivi, ma calano ricoveri

La situazione aggiornata in Regione

Trento/Bolzano – Nessun decesso in Trentino per Covid-19, mentre i nuovi casi positivi sono 29. Ancora un paziente si trova in rianimazione tra i 17 ricoverati negli ospedali, dove però ieri ci sono state 3 dimissioni e nessun nuovo ingresso. Lo conferma il bollettino dell’Azienda per i servizi sanitari.

Dei nuovi casi, 6 sono emersi da 494 tamponi molecolari e 23 da 3.624 test antigenici; 15 nuove positività sono state intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I nuovi guariti sono oggi 39. Dei nuovi positivi, uno ha tra 3-5 anni, uno tra 6-10 anni, uno tra 11-13 anni e 3 hanno tra 14-19 anni.

L’Azienda sanitaria sta decidendo se mettere in quarantena altre classi. Per le fasce di età più avanti negli anni, tra i nuovi positivi 5 hanno tra 60-69 anni, 2 tra 70-79 anni e 2 80 e più anni. Le vaccinazioni sono arrivate a quota 719.085, di cui di cui 332.966 seconde dosi. A cittadini over 80 sono state somministrate 67.827 dosi, a cittadini tra i 70-79 anni 91.555 dosi e tra i 60-69 anni 109.338 dosi.

Il punto a Bolzano

Sono 63 i nuovi casi positivi Covid in Alto Adige nelle ultime 24 ore. I laboratori dell’Azienda sanitaria hanno effettuato 783 tamponi PCR e registrato 36 nuovi casi positivi. Inoltre 27 test antigenici positivi. A livello provinciale ad oggi (17 settembre) sono stati effettuati in totale 642.800 tamponi su 237.991 persone. Calano da 20 a 15 i pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri ma salgono da 6 a 7 i pazienti in terapia intensiva.