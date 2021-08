Covid, 2 ricoveri in più in Trentino e più casi nelle valli. Nelle Rsa trentine, visite esterne senza pass in agosto. In Alto Adige 78 casi

Tornano a salire i positivi anche nelle valli: dalla Comunità di Primiero – covid free dal 6 luglio – ma che ha registrato già i primi nuovi casi da fine luglio (nel Vanoi, a Imèr e ora anche a Primiero). Stessa situazione in continua evoluzione anche nelle valli di Fassa e Fiemme, Valsugana, Val di Sole e Garda

Trento/Bolzano – Trentottesimo giorno senza decessi in Trentino, ma intanto salgono di altre due unità i ricoverati in ospedale, che diventano 16, di cui 1 in rianimazione. Ieri il laboratorio di Microbiologia del Santa Chiara di Trento ha analizzato 381 tamponi molecolari risultati positivi in 8 casi, ma ci sono state le conferme di 13 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Questi ultimi sono stati 2.345 dai quali sono emersi 25 nuovi casi positivi. Nel complesso, fra i contagi di oggi troviamo 8 fra bambini e ragazzi (1 tra 0-2 anni, 1 tra 3-5 anni, 1 tra 11-13 anni e 5 tra 14-19 anni) e altrettanti nelle fasce più anziane (5 hanno tra 60-69 anni, 2 tra 70-79 anni e 1 di 80 e più anni. Sono 619.714 le somministrazioni registrate fino a questa mattina, delle quali 266.510 sono relative a seconde dosi. Nelle fascia over 80, 70-79 e 60-69 le somministrazioni fatte finora sono rispettivamente 67.137, 90.099 e 105.732.

La situazione a Bolzano

Cresce ancora il numero dei contagi da Covid-19 in Alto Adige. Nelle ultime 24 ore, i laboratori dell’Azienda sanitaria provinciale hanno accertato 78 nuovi casi positivi: di qauesti, 53 sono stati rilevati sulla base di 948 tamponi pcr (di cui 302 nuovi test) e 25 sulla base di 4.490 test antigenici. Non si registrano nuovi decessi dovuti all’infezione da coronavirus.

Mentre aumenta di un’unità – ora sono tredici – il numero dei pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri. Un solo paziente Covid-19 è assistitito in terapia intensiva. Altri 3 (uno in meno rispetto ad ieri) sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Aumentano ancora le persone in quarantena o in isolamento domiciliare: sono 1.108, cioè 46 in più rispetto ad ieri. Le persone dichiarate guarite nelle ultime 24 ore sono 57, per un totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria, di 74.229.