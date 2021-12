Covid, 2 decessi in Trentino e 4 in Alto Adige. Obbligo green pass a Trento per Forestali e Vigili del fuoco (non volontari), regole per lo sci

L’obbligo vaccinale si applica anche agli operatori del corpo permanente dei vigili del fuoco del Trentino e al corpo forestale della Provincia di Trento, ma non ai vigili del fuoco volontari, per il cui esercizio delle funzioni è comunque richiesta la certificazione verde. Lo ha stabilito, attraverso un’ordinanza (la numero 83 del 2 dicembre 2021), il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. Gimbe, per nuovi casi Bolzano dietro solo a Trieste. Vaccino covid bambini 5-11 anni, via da 16 dicembre. Anche Germania valuta obbligo vaccinale

Trento/Bolzano – Il presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti ha firmato l’ordinanza numero 83 in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il testo applica per gli impianti di risalita specifiche misure di prevenzione, indicando le modalità di accesso e le capienze in base alla tipologia di impianti (aperti o chiusi). Alle funivie Trento-Sardagna e di Mezzocorona vengono poi applicate le misure relative al trasporto pubblico locale anche per la regolamentazione della capienza.

Si specifica poi a chi, sulla base delle nuove regole nazionali decise dal governo nei giorni scorsi per il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, viene applicato in Trentino l’obbligo vaccinale: si tratta anche degli appartenenti al Corpo permanente dei vigili del fuoco e al Corpo forestale della Provincia autonoma. L’Ordinanza prevede di istituire presso l’Azienda provinciale per i servizi sanitari un elenco provinciale delle strutture che effettuano test antigenici rapidi per il rilascio di certificazioni verdi Covid-19, abilitate alla comunicazione dei risultati dei test rapidi stessi tramite l’applicativo informatico predisposto dall’Azienda provinciale stessa per il successivo inserimento nel sistema di notifica dell’esito.

Viene infine specificata la definizione di attività di ristorazione o somministrazione di pasti e bevande all’aperto al fine dell’applicazione della disciplina della certificazione verde Covid-19 (Green pass).

La nuova Ordinanza

Il bollettino covid in Trentino

Si segnalano purtroppo altre due persone decedute per Covid nelle ultime 24 ore in Trentino. Si tratta di una donna e di un uomo, entrambi over 70, non vaccinati, e morti in ospedale. Lo rileva il bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, dal quale emergono poi 189 nuovi casi positivi, di cui 69 intercettati dal molecolare (su 799 test effettuati) e 120 dall’antigenico (su 10.620 test effettuati). I molecolari inoltre confermano 79 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Sul fronte ospedaliero si registra un aumento dei pazienti ricoverati, che salgono a 53, due più di ieri, dei quali 7 in rianimazione, uno in più di ieri.

Tra i nuovi positivi, le fasce più interessate dai contagi nelle ultime 24 ore sono quelle 19-39 anni (44 casi) e 40-59 anni (61 casi). Non va però sottovalutato il contagio nella fascia 60-69 anni (24 casi) e per i 70-79enni (15) e gli over 80 (5), che sono le fasce considerate più a rischio per le possibili conseguenze dell’infezione. Le classi in quarantena sono 21.

Sul fronte delle vaccinazioni si è arrivati stamattina a 847.452 dosi somministrate, di cui 377.589 sono seconde dosi e 49.461 terze dosi. Il totale dei guariti sale di 125 unità arrivando a 49.282 da inizio pandemia.

I dati delineano una situazione relativa al Coronavirus in Trentino sulla quale resta massima l’attenzione. Le autorità sanitarie rinnovano pertanto con forza l’appello alla vaccinazione e in particolare all’adesione alla campagna straordinaria che partirà sabato 4 dicembre, fino a mercoledì 8 dicembre, con gli hub vaccinali aperti per 5 giorni dalle 6 alle 24. A questo proposito alle 12 di oggi risultavano 40.900 le dosi prenotate.

La situazione a Bolzano

Un’altra giornata pesante sul fronte della pandemia in Alto Adige: 4 persone sono morte per le conseguenze dell’infezione da coronavirus ed il bilancio totale delle vittime, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sale a 1.245. Non va meglio per i nuovi casi positivi accertati dai laboratori dell’Azienda sanitaria provinciale nelle ultime 24 ore che sono 717.

Di questi, 445 sono stati rilevati sulla base di 2.544 tamponi pcr (774 dei quali nuovi test) e 272 sulla base di 9.413 test antigenici. Dopo molto tempo, il numero dei guariti supera quello dei nuovi casi: nelle ultime 24 ore sono 722 per un totale di 84.427. I pazienti Covid-19 ricoverati sono 11 (uno in meno rispetto ad ieri) in terapia intensiva, 99 nei normali reparti ospedalieri e 69 (5 in più) nelle strutture private convenzionate (quest’ultimo dato è aggiornato al primo dicembre alle ore 17:00). Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 10.711 (710 in più).