Covid: 2 decessi in Trentino, aumentano i ricoverati. Ancora 13 decessi in Alto Adige

La situazione aggiornata in Trentino Alto Adige

Trento/Bolzano – Sono saliti a 205 (9 più di domenica) i ricoverati negli ospedali del Trentino, con 30 persone che si trovano in rianimazione. Negli ospedali, come accade di norma all’indomani del fine settimana, le dimissioni sono state solo 2 mentre i nuovi ricoveri sono stati 13.

Il dato è confermato dall’ultimo bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che dà conto anche di 2 nuovi decessi, entrambi avvenuti in ospedale: si tratta di 2 uomini di età compresa fra i 69 ed i 72 anni. Nel dettaglio – si legge in una nota della Provincia di Trento – sono 29 i nuovi casi positivi al molecolare (su 559 test) e 31 quelli all’antigenico (su 348 test). I molecolari hanno inoltre confermato 53 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Dei nuovi positivi, 21 sono asintomatici e 34 pauci sintomatici. I casi recenti fra bambini e ragazzi in età scolare sono 8, compresi 1 bambino tra 0 e 2 anni e altri 2 tra 3 e 5 anni. Le classi in quarantena attualmente sono 44. I nuovi casi fra ultra settantenni invece sono 12. Lunedì mattina è stata raggiunta la soglia di 36.410 dosi di vaccino somministrate, compresi i 13.455 richiami e le 6.895 dosi riservate ad ospiti di residenze per anziani.

Il punto in Alto Adige

Un’altra giornata pesante sul fronte del Covid-19 in Alto Adige: l’Azienda sanitaria provinciale segnala altri 13 decessi che portano il totale, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, a 993. Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono stati accertati 183 nuove infezioni: 119 sulla base di 1.135 tamponi pcr (di cui 295 nuovi test) e 64 sulla base di 6.097 test antigenici rapidi.

Il totale delle persone contagiate è di 63.373: di questi 41.813 sono stati rilevati con test pcr e 21.560 con test antigenici. I pazienti Covid-19 ricoverati sono 39 in terapia intensiva, 259 nei normali reparti ospedalieri, 163 nelle strutture private convenzionate e 49 in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 11.747.

In breve